Zelensky contro Kissinger: 'Il suo calendario è fermo al 1938...' (Di giovedì 26 maggio 2022) L'ex segretario di Stato Usa dei tempi della guerra fredda si è schierato apertamente con Putin e tifa per uno smembramento dell' Ucraina in favore di Mosca . Non si ferma la reazione di Kiev contro ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022) L'ex segretario di Stato Usa dei tempi della guerra fredda si è schierato apertamente con Putin e tifa per uno smembramento dell' Ucraina in favore di Mosca . Non si ferma la reazione di Kiev...

Advertising

NicolaPorro : Colpo di scena. L’ex segretario di Stato americano contro le resistenze di Kiev su Crimea e Donbass. Ecco cos’ha de… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenuto in videocollegamento al forum a Davos in Svizzera ha… - Giorgiolaporta : Se i premi si vincono non più per merito, ma perché si sta con qualcuno e contro contro qualcun altro, allora è… - aricasoni : RT @CumberlandDi: Il vecchio Kissinger ancora in auge ha detto alla Van der Merden che è ora di spegnere il canale Ukraina. Zelensky è un i… - LuigiIvanV : RT @CumberlandDi: Il vecchio Kissinger ancora in auge ha detto alla Van der Merden che è ora di spegnere il canale Ukraina. Zelensky è un i… -