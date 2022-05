Webuild, all'ad Salini laurea honoris causa dall'Università di Genova (Di giovedì 26 maggio 2022) Genova (ITALPRESS) – “La mia vita è stato il raggiungimento del sogno di un ingegnere che ha avuto la fortuna di realizzare progetti infrastrutturali complessi e molto sfidanti”. Così Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, ha salutato la consegna della laurea magistrale honoris causa in Ingegneria civile conferita dall'Università di Genova su proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale.“Con la laurea honoris causa a Pietro Salini – ha dichiarato Federico Delfino, rettore dell'Università di Genova – l'Università di Genova riconosce all'uomo e alla sua impresa le doti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)(ITALPRESS) – “La mia vita è stato il raggiungimento del sogno di un ingegnere che ha avuto la fortuna di realizzare progetti infrastrutturali complessi e molto sfidanti”. Così Pietro, amministratore delegato di, ha salutato la consegna dellamagistralein Ingegneria civile conferitadisu proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale.“Con laa Pietro– ha dichiarato Federico Delfino, rettore dell'di– l'diriconosce all'uomo e alla sua impresa le doti ...

