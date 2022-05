Votare a sedici anni (Di giovedì 26 maggio 2022) Il parlamento belga ha approvato la legge proposta nel 2021 che abbassa l’età minima per Votare alle elezioni europee a sedici anni. Le nuove regole varranno per tutti... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Il parlamento belga ha approvato la legge proposta nel 2021 che abbassa l’età minima peralle elezioni europee a. Le nuove regole varranno per tutti... Leggi

arcocielo : RT @angelo_cennamo: Un quindicenne italiano su due non capisce quello che legge. E a sedici potrebbe votare, dice Letta. - Pietro_Firenze : RT @angelo_cennamo: Un quindicenne italiano su due non capisce quello che legge. E a sedici potrebbe votare, dice Letta. - angelo_cennamo : Un quindicenne italiano su due non capisce quello che legge. E a sedici potrebbe votare, dice Letta. - IdaPutrino : @borghi_claudio Sentendo certi discorsi in giro la soglia la avvicinerei ai 30anni Ma a sedici secondo @EnricoLetta sono pronti x votare ?? - GattoRuggiero : @repubblica Per questo devono votare già a sedici ???? -

