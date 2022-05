Volley | Reggio Emilia-Cuneo in tv oggi | orario e diretta streaming gara-4 Finale Playoff A2 maschile 2022

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tutto pronto per Conad-BAM Acqua S. Bernardo-4 delladeiSerie A2 2021/di. I piemontesi di coach Serniotti hanno riaperto la serie vincendo al tie-break davanti al proprio pubblico, ma ora hanno bisogno di un altro successo per tenere vive le speranze. Glini di Mastrangelo, dopo aver vinto le prime due sfide, hanno a disposizione un altro match point per assicurarsi la promozione nella massima serie del campionato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 26 maggio al PalaBursi di Rubiera. La partita sarà visibile ingratuita sul canale YouTube di ...

Tutto pronto per Conad Reggio Emilia-BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, gara-4 della Finale dei Playoff Serie A2 2021/2022 di volley maschile. I piemontesi di coach Serniotti hanno riaperto la serie ...Cuneo torna al PalaBursi dopo aver riaperto la serie sabato scorso con la vittoria al tie-break in un palazzetto in standing ovation. Oggi ore 20.30 sarà Gara 4 della Finale Play Off A2, servono 3 vit ...