Volley maschile | riscatto Italia | Bulgaria battuta 3-0 in amichevole

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la sconfitta subita ieri, l’di De Giorgi si rialza e batte lacol punteggio di 3-0 nel secondo dei due test match programmati a Cavalese, in Val di Fiemme. Il top scorer di oggi è ancora Romanò, autore di 15 punti, seguito da Bottolo e Recine con 10 punti. Primi due set dominati dagli azzurri e chiusi rispettivamente sul 25-18 e 25-20, prima di un terzo parziale nel quale l’ha concesso qualcosa in più chiudendo i conti sul 25-23. “Molti di noi si sono ritrovati da poco e non abbiamo avuto modo di lavorare tanto insieme, qualche ingranaggio era da sistemare ha dichiarato Francesco Recine -. Oggi con laabbiamo giocato di carattere, di tecnica, abbiamo aggredito bene al servizio, abbiamo fatto il nostro gioco dominando e vincendo. Sono molto contento. Molte cose sono andate bene e ...