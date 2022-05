Volley maschile, Italia-Bulgaria in tv oggi: orario e diretta streaming seconda amichevole 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutto pronto per il secondo test match della Nazionale maschile di Volley. L’Italia sfiderà nuovamente la Bulgaria in questa seconda amichevole di preparazione in vista della VNL 2022. Gli uomini di Fefé De Giorgi, Campioni d’Europa in carica, proveranno a riscattare la sconfitta incassata ieri contro la formazione bulgara, brava a rimontare e imporsi al tie-break.Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento con la seconda amichevole è per le ore 18.00 di giovedì 26 maggio. Di seguito le informazioni per vedere la partita. La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface vi terrà informati con la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutto pronto per il secondo test match della Nazionaledi. L’sfiderà nuovamente lain questadi preparazione in vista della VNL. Gli uomini di Fefé De Giorgi, Campioni d’Europa in carica, proveranno a riscattare la sconfitta incassata ieri contro la formazione bulgara, brava a rimontare e imporsi al tie-break.Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento con laè per le ore 18.00 di giovedì 26 maggio. Di seguito le informazioni per vedere la partita. La partita non godrà di copertura televisiva né, ma Sportface vi terrà informati con la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. SportFace.

