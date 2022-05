Volley, l’Italia si riscatta e batte la Bulgaria. Romanò guida gli azzurri in amichevole (Di giovedì 26 maggio 2022) l’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-18; 25-20; 25-23) nella seconda amichevole andata in scena a Cavalese (in provincia di Trento, dove gli azzurri stanno svolgendo un collegiale). La nostra Nazionale ha riscattato la sconfitta rimediata ieri al tie-break e ha ottenuto il primo successo di questa intensa estate, che tra un paio di settimane proporrà l’avvio della National League e successivamente i Mondiali. Va ricordato che il CT Fefé De Giorgi non può ancora fare affidamento su alcuni uomini di riferimento come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani, Giulio Pinali, Ivan Zaytsev, Fabio Balaso (la stagione per club è appena terminata). Torneranno a disposizione nelle prossime settimane. I Campioni d’Europa sono stati presi per mano da Yuri Romanò, l’opposto che ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)ha sconfitto laper 3-0 (25-18; 25-20; 25-23) nella secondaandata in scena a Cavalese (in provincia di Trento, dove glistanno svolgendo un collegiale). La nostra Nazionale hato la sconfitta rimediata ieri al tie-break e ha ottenuto il primo successo di questa intensa estate, che tra un paio di settimane proporrà l’avvio della National League e successivamente i Mondiali. Va ricordato che il CT Fefé De Giorgi non può ancora fare affidamento su alcuni uomini di riferimento come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani, Giulio Pinali, Ivan Zaytsev, Fabio Balaso (la stagione per club è appena terminata). Torneranno a disposizione nelle prossime settimane. I Campioni d’Europa sono stati presi per mano da Yuri, l’opposto che ...

Advertising

zazoomblog : Volley femminile l’Italia batte ancora la Bulgaria nel test match di Siena. Quarta vittoria di fila per le azzurre… - zazoomblog : Volley femminile l’Italia batte ancora la Bulgaria nel test match di Siena. Quarta vittoria di fila per le azzurre… - zazoomblog : Volley femminile l’Italia di Mazzanti batte la Bulgaria a Siena: “Siamo soddisfatti” - #Volley #femminile #l’Itali… - sportface2016 : #Volley femminile, l'#Italia di #Mazzanti batte la #Bulgaria a Siena: 'Siamo soddisfatti' - veneto_ : RT @FipavCRVeneto: L'Italia ha conquistato il pass per gli Europei U22M ?????? Complimenti agli azzurri, in particolare ai veneti Ferrato (Ort… -