Volley | le 14 azzurre convocate da Mazzanti per la Nations League 2022

Il CT della Nazionale italiana femminile, Davide Mazzanti, ha diramato la lista delle 14 giocatrici che parteciperanno alla prossima Volleyball Nations League 2022 in Turchia. Dal 31 maggio al 5 giugno, infatti, le azzurre saranno impegnate nei match della Pool 2 all'Ataturk Sports Hall di Ankara. Le avversarie dell'Italia saranno la Turchia, il Belgio, l'Olanda e la Cina, per un totale di 12 partite da disputare per Chirichella e compagne. Al termine della fase a gironi, poi, le migliori 7 squadre delle tre pool, più la Turchia padrona di casa, si affronteranno nella Final 8 in programma dal 13 al 17 luglio ad Ankara. Queste le convocate di Mazzanti per gli impegni del girone: Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ofelia Malinov Schiacciatrici: Alessia ...

