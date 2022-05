Volley femminile, Nations League: le convocate dell’Italia per la tappa di Ankara. Assenti Egonu e Sylla (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Italia è pronta per iniziare la propria avventura nella Nations League 2022 di Volley femminile. Il cammino della nostra Nazionale in questa competizione incomincerà ad Ankara (Turchia), dove le azzurre giocherano quattro partire tra il 31 maggio e il 5 giugno. Le Campionesse d’Europa affronteranno la Turchia (padrone di casa allenate da Giovanni Guidetti), la sempre temibile Olanda, la Cina alla ricerca di una nuova identità e il rognoso Belgio. Le nostre portacolori partiranno alla volta della capitale turca il prossimo 29 maggio da Milano. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per la Pool in terra anatolica, il tecnico avrà a disposizione quattordici giocatrici. Spiccano assenze importanti come quelle dell’opposto Paola Egonu e della schiacciatrice Miriam ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Italia è pronta per iniziare la propria avventura nella2022 di. Il cammino della nostra Nazionale in questa competizione incomincerà ad(Turchia), dove le azzurre giocherano quattro partire tra il 31 maggio e il 5 giugno. Le Campionesse d’Europa affronteranno la Turchia (padrone di casa allenate da Giovanni Guidetti), la sempre temibile Olanda, la Cina alla ricerca di una nuova identità e il rognoso Belgio. Le nostre portacolori partiranno alla volta della capitale turca il prossimo 29 maggio da Milano. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per la Pool in terra anatolica, il tecnico avrà a disposizione quattordici giocatrici. Spiccano assenze importanti come quelle dell’opposto Paolae della schiacciatrice Miriam ...

