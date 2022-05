Viola il divieto di avvicinamento e litiga con i familiari: arrestato pregiudicato (Di giovedì 26 maggio 2022) Non poteva avvicinarsi ai suoi familiari ma, in barba alle regole, ha deciso di infischiarsene e aggirare ogni divieto. La sconsiderata condotta di un noto pregiudicato è però durata poco. Ieri pomeriggio la squadra Volante del Commissariato di Terracina lo ha infatti arrestato in flagranza di reato. Leggi anche: Roma, violenta lite in famiglia, donna salvata dalla suocera: «Correte altrimenti l’ammazza» Lite in famiglia: cosa è successo Giunti presso l’abitazione segnalata, i poliziotti hanno accertato la presenza di un noto pregiudicato coinvolto nella lite. L’uomo non doveva essere li, infatti nei suoi confronti era in atto un provvedimento cautelare di divieto di dimora nel territorio della provincia dì Latina e divieto di avvicinamento ai luoghi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Non poteva avvicinarsi ai suoima, in barba alle regole, ha deciso di infischiarsene e aggirare ogni. La sconsiderata condotta di un notoè però durata poco. Ieri pomeriggio la squadra Volante del Commissariato di Terracina lo ha infattiin flagranza di reato. Leggi anche: Roma, violenta lite in famiglia, donna salvata dalla suocera: «Correte altrimenti l’ammazza» Lite in famiglia: cosa è successo Giunti presso l’abitazione segnalata, i poliziotti hanno accertato la presenza di un notocoinvolto nella lite. L’uomo non doveva essere li, infatti nei suoi confronti era in atto un provvedimento cautelare didi dimora nel territorio della provincia dì Latina ediai luoghi ...

Advertising

CorriereCitta : Viola il divieto di avvicinamento e litiga con i familiari: arrestato pregiudicato - infotemporeale : Sabaudia / Viola il divieto di avvicinamento, ex-convivente di una 52enne finisce in manette - CorriereCitta : Viola il divieto di avvicinamento e ‘piomba’ dall’ex con le chiavi clonate: arrestato - VIOLA_MARTELLA : RT @PBerizzi: Dopo il divieto della questura al corteo #CasaPound piagnucola e farà un sit in sotto la sede che da 18 anni scrocca agli ita… - Aostaoggi : Viola il divieto di avvicinamento all'ex, aostano arrestato due volte in un fine settimana -