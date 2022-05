(Di giovedì 26 maggio 2022) Un progetto triennale per irandagi che passa attraverso lae la sterilizzazione delle colonie feline. È in sintesi il contenuto della convenzione siglata dal Comune die dalla ...

Agenzia ANSA

"Sempre più turisti scelgono le proprie mete tenendo conto anche dell'attenzione agli animali e del loro rispetto - commenta Roberto Corona, responsabile Lav di Cagliari -, gioiello ..."Sempre più turisti scelgono le proprie mete tenendo conto anche dell'attenzione agli animali e del loro rispetto - commenta Roberto Corona, responsabile Lav di Cagliari -, gioiello ... Villasimius salva e cura i gatti con fondi tassa soggiorno (ANSA) - VILLASIMIUS, 26 MAG - Un progetto triennale per i gatti randagi che passa attraverso la cura e la sterilizzazione delle colonie feline. È in sintesi il contenuto della convenzione siglata dal ...VILLASIMIUS. I turisti pagano la tassa di soggiorno a Villasimius e il Comune ha deciso di utilizzare quei fondi per salvare i gatti randagi. Dopo numerose richieste di intervento - anche da parte di ...