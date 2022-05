Advertising

sportli26181512 : Villas-Boas: 'Ancelotti se rivince la Champions…' VIDEO: L'allenatore portoghese Villas-Boas: 'Ancelotti ha vinto o… - sportli26181512 : Villas-Boas esalta Conte: 'Ha trasformato il Tottenham' VIDEO: L'allenatore portoghese André Villas-Boas esalta Ant… - inabedofsilence : @fottolesoglie @alzheimer_dr @jimbojingle Villas Boas era presentato come the next big thing se ti ricordi, a parte… - fottolesoglie : @inabedofsilence @alzheimer_dr @jimbojingle La cosa clamorosa di quella Champions, al di là della finale, è stato i… -

Corriere dello Sport

Commenta per primo L'allenatore portoghese Andréesalta Antonio Conte : 'Ha trasformato il Tottenham'.Ben 250 ospiti tra piloti e navigatori che hanno fatto la storia dei rally, oltre all'ex allenatore di Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit e Marsiglia André, si esibiranno per tutto il ... Villas-Boas: "Ancelotti ha vinto ovunque, e se vince anche la Champions..." L'ex allenatore di Porto, Chelsea e Tottenham dice la sua sui due grandi tecnici che si affronteranno nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp.Tottenham have stated they can further invest both on and off the pitch after agreeing a capital injection of up to £150million from the club's majority shareholder ENIC Sports Inc (ENIC). This equity ...