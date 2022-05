Vieni nel mio cuore: testo del nuovo singolo di Ultimo (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la straordinaria esibizione in Piazza Duomo in occasione del Radio Italia Live – Il Concerto, Ultimo ha annunciato una sorpresa ai suoi fan in attesa di rivederlo dal vivo nel tour negli stadi. Infatti, dopo l’album “Solo” e l’EP “Solo – Home Piano Session”, il cantautore romano è tornato con un nuovo singolo dal titolo “Vieni nel mio cuore”. “Ho scritto questo brano in un periodo molto diverso rispetto agli altri – ha raccontato Ultimo ai microfoni di Rtl – Prima scrivevo in una bolla, per la prima volta mi sono approcciato a un pezzo con uno spirito di condivisione. L’ho scritto per stare insieme. Ho immaginato un coro da cantare tutti insieme nello stadio per festeggiare questo ritorno“. Tour 5 giugno a Bibione 11 e 12 giugno a Firenze 17 giugno ad Ancona 22 giugno a ... Leggi su zon (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la straordinaria esibizione in Piazza Duomo in occasione del Radio Italia Live – Il Concerto,ha annunciato una sorpresa ai suoi fan in attesa di rivederlo dal vivo nel tour negli stadi. Infatti, dopo l’album “Solo” e l’EP “Solo – Home Piano Session”, il cantautore romano è tornato con undal titolo “nel mio”. “Ho scritto questo brano in un periodo molto diverso rispetto agli altri – ha raccontatoai microfoni di Rtl – Prima scrivevo in una bolla, per la prima volta mi sono approcciato a un pezzo con uno spirito di condivisione. L’ho scritto per stare insieme. Ho immaginato un coro da cantare tutti insieme nello stadio per festeggiare questo ritorno“. Tour 5 giugno a Bibione 11 e 12 giugno a Firenze 17 giugno ad Ancona 22 giugno a ...

