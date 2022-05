VIDEO Sinner-Carballes Baena 3-1, Roland Garros 2022: highlights e sintesi. L’azzurro la spunta alla distanza (Di giovedì 26 maggio 2022) Un primo set faticato, poi avanti in scioltezza: Jannik Sinner vola al terzo turno del Roland Garros 2022. L’azzurro si sbarazza senza particolari patemi dell’iberico Roberto Carballes Baena in quattro set: 3-6 6-4 6-4 6-3 il risultato. Il tennista italiano è partito male, salvo poi trovare il ritmo giusto e le sensazioni migliori, contro un avversario in ogni caso molto bravo a rispondere a tutte le bordate dell’altoatesino. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO degli highlights. VIDEO sintesi Roland Garros: Sinner-Carballes Baena 3-1 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Un primo set faticato, poi avanti in scioltezza: Jannikvola al terzo turno delsi sbarazza senza particolari patemi dell’iberico Robertoin quattro set: 3-6 6-4 6-4 6-3 il risultato. Il tennista italiano è partito male, salvo poi trovare il ritmo giusto e le sensazioni migliori, contro un avversario in ogni caso molto bravo a rispondere a tutte le bordate dell’altoatesino. Andiamo a rivivere l’incontro con ildegli3-1 Foto: Lapresse

Advertising

Sinnerista : RT @Sinnerista: Letteralmente Jannik Sinner adesso: #RolandGarros - Sinnerista : Letteralmente Jannik Sinner adesso: #RolandGarros - galadriel_13 : Io quando non voglio pensare perché non mi piacciono i pensieri che faccio cerco disperatamente dei diversivi, mi g… - machepalleee : match day per questo ragazzino che non sa perfettamente l’italiano ma parla inglese con l’accento italiano… - v4nte_sinner : RT @UniversBTS_: [INSTAGRAM Stories] Hobi ?? 'Amo isso ??' ?? @BTS_twt -