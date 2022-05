Vicenza: Arnaldi e Arnaboldi vincono i derby, Gigante sorprende Olivo (Di giovedì 26 maggio 2022) Si completa il secondo turno del Challenger in corso in Veneto. Impresa di Matteo Gigante contro Renzo Olivo, Arnaldi e Arnaboldi superano Cobolli e Maestrelli nei due derby azzurri Leggi su federtennis (Di giovedì 26 maggio 2022) Si completa il secondo turno del Challenger in corso in Veneto. Impresa di Matteocontro Renzosuperano Cobolli e Maestrelli nei dueazzurri

