Viaggio nell’antichità di Napoli Est: weekend di visite gratuite alla Villa romana (Di giovedì 26 maggio 2022) Viaggio nell’antichità di Napoli Est: tour guidati gratuiti alla Villa romana di Caius Olius Ampliatus nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio. weekend tra storia e cultura per scoprire la Villa romana posta al confine tra i quartieri Barra e Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, Leggi su 2anews (Di giovedì 26 maggio 2022)diEst: tour guidati gratuitidi Caius Olius Ampliatus nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio.tra storia e cultura per scoprire laposta al confine tra i quartieri Barra e Ponticelli, nella zona orientale di. Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022,

Advertising

AppiaPolis : New post (VIAGGIO NELL’ANTICHITÀ DI NAPOLI EST: WEEKEND ALLA VILLA ROMANA) has been published on AppiaPolis - News… - cronachecampane : Viaggio nell’antichità di Napoli Est, weekend di visite alla villa romana: tour guidati gratuiti sabato 28 e domeni… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Viaggio nell’antichità di Napoli Est, weekend di visite alla villa romana: tour guidati gratuiti sabato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Viaggio nell’antichità di Napoli Est, weekend di visite alla villa romana: tour guidati gratuiti sabato… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Viaggio nell’antichità di Napoli Est, weekend di visite alla villa romana: tour guidati gratuiti sabato… -