Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2022 ore 09 | 15

(Di giovedì 26 maggio 2022)DEL 26 MAGGIOORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI MANTIENE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA PERMANGONO LE CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI DA SALARIA A TRIONFALE E TRA PISANA E PONTINA. CIRCONE INTENSA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEMPRE IN INGRESSO ASULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASTELNO E SPINACETO, IN DIREZIONE. A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. IL ...