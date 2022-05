Vi spiego perché odio il Milan (c’entra la mia prof di italiano) (Di giovedì 26 maggio 2022) odio il Milan, lo so, in questi tempi di odio non è sano aggiungere altro odio, ma c’è un motivo alla radice di questo mio odio e ora andrò a spiegarvelo. Tutto risale alla mia relazione con la professoressa di italiano, l’indimenticabile Marianna. Esame di maturità, Marianna mi presenta alla commissione come uno dei migliori nella sua materia, le aspettative sono alte, altissime e l’esito non è dei migliori, vedo uscire Marianna in lacrime, mi spavento, le chiedo “Mi hanno bocciato Marianna?”, “No Riccardo, ma ti hanno dato un voto basso”, e poi la vedo andare in bagno ad asciugarsi il volto rigato dalle lacrime. Quel pianto mi resta nel cuore, parto per le vacanze innamorato. Tra me e Marianna ancora non c’è nulla, solo una forte simpatia, la deontologia è salva, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)il, lo so, in questi tempi dinon è sano aggiungere altro, ma c’è un motivo alla radice di questo mioe ora andrò a spiegarvelo. Tutto risale alla mia relazione con laessoressa di, l’indimenticabile Marianna. Esame di maturità, Marianna mi presenta alla commissione come uno dei migliori nella sua materia, le aspettative sono alte, altissime e l’esito non è dei migliori, vedo uscire Marianna in lacrime, mi spavento, le chiedo “Mi hanno bocciato Marianna?”, “No Riccardo, ma ti hanno dato un voto basso”, e poi la vedo andare in bagno ad asciugarsi il volto rigato dalle lacrime. Quel pianto mi resta nel cuore, parto per le vacanze innamorato. Tra me e Marianna ancora non c’è nulla, solo una forte simpatia, la deontologia è salva, ma ...

RobertoBurioni : Le mascherine sono utili: vi spiego il perché oggi su @repubblica - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Vi spiego perché odio il Milan (c’entra la mia prof di italiano) - ilfattoblog : Vi spiego perché odio il Milan (c’entra la mia prof di italiano) - par4noi3 : RT @n0tturna: come lo spiego alle persone che se ogni tanto mi allontano, senza un apparente motivo, è perché mi conosco e so che in quel m… - megnotmegan1 : RT @mynameismvm2: Chi partecipa alla Boiler Summer Cup è sicuro un cesso a pedali e vi spiego subito perché: chi è bono sta già limonando;… -

Special One Siamo sicuri ... è troppo anche per chi, giustamente, sta festeggiando, perché se c'e' una cosa che questo campionato ha fatto emergere, è proprio la mediocrità della Roma e vi spiego il perché: Mou è arrivato tra ... Microbiota e prevenzione del cancro al colon al World Digestive Health Day Ecco perché la salute del microbiota è in stretta correlazione con la nostra capacità di stare bene ... Alfasigma ha realizzato con contributo non condizionate 'Ti spiego la colon', una campagna di ... ilGiornale.it ... è troppo anche per chi, giustamente, sta festeggiando,se c'e' una cosa che questo campionato ha fatto emergere, è proprio la mediocrità della Roma e viil: Mou è arrivato tra ...Eccola salute del microbiota è in stretta correlazione con la nostra capacità di stare bene ... Alfasigma ha realizzato con contributo non condizionate 'Tila colon', una campagna di ... "La strage in Texas Vi spiego perché anche l'Italia rischia sulle armi"