Advertising

MimmoMoretti4 : ...Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non disprezzare le suppliche di noi che siamo nel… - noritren : @lucianocapone @DinoGiarrusso lo definì bene il finissimo senatore D'Anna 'vergine dai candidi manti...) - _riposa : @apaticadasempre leone e vergine - MusicaJacopo : Ricordando oggi 26 Maggio 1432 Apparizione della Vergine Maria a Giannetta de Vacchi nella città di Caravaggio (BG… - giorgiotosatti : @Ace_Pic @Ruttosporc Non basta la vergine Maria con nedved e mono ciglio -

... rappresentanti della Gioventù ardente mariana (Gam), membri della Gendarmeria Vaticana e delle Guardia Svizzera e le tre parrocchie di Roma intitolate allaMaria Regina della Pace, insieme ...... rappresentanti della Gioventù ardente mariana (Gam), membri del corpo della Gendarmeria Vaticana e delle Guardia Svizzera Pontificia e le tre parrocchie di Roma intitolate allaMaria Regina ...Fu voluta da Benedetto XV, realizzata dallo scultore Guido Galli, all'epoca vicedirettore dei Musei Vaticani, per chiedere alla Vergine la fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918. La Madonna è ...“Offrire un segno di speranza al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza dei tanti teatri di guerra ancora attivi”. Questo l’obiettivo del Rosario che Pap ...