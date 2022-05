Vecino si sfoga contro Inzaghi | “Ad inizio anno mi era stato detto altro!”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Caos in casa Inter. Dopo la perdita dello scuin casa Inter arrivano i primi malumori. A parlare è Matias. Dopo una stagione passata ai margini della squadra è l’uruguagio arsi. Il motivo sta, come prevedibile, nello scarso minutaggio garantitogli in questa stagione. La vittima dell’attacco è difatti il suo allenatore Simone, reo, secondo il centrocampista, di avergli promesso un ruolo diverso acampionato. Inter-Queste le sue parole: “Non èunpositivo, èl’in cui ho giocato meno. All’della stagione ho parlato con l’allenatore e la società. Il tecnico mi hache la mia situazione ...

Advertising

ilmessaggero.it

Lazio, Lotito si: 'Questa è una società protagonista, non subordinata. C'è poca obiettività' Non arriverà: un'altra novità è che persino Sarri ha deciso di rinunciare all'uruguagio. Sull'...E come emerge dalle parole del giornalista,non ha replicato lo standard di prestazioni del croato. Lazio, ora accontentate Sarri: Carnesecchi, Romagnoli e Casale per firmare il prolungamento