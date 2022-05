Vaiolo scimmie: altri due casi in Lombardia (Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Due nuovi casi positivi al Vaiolo in Lombardia. Si tratta di pazienti che si sono rivolti all'Ospedale Niguarda di Milano e la cui positività è stata diagnosticata dai laboratori del S.Matteo di Pavia. Lo fa sapere la Dg Welfare della Regione. Entrambi i casi sono riconducibili a cluster internazionali e sono in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Due nuovipositivi alin. Si tratta di pazienti che si sono rivolti all'Ospedale Niguarda di Milano e la cui positività è stata diagnosticata dai laboratori del S.Matteo di Pavia. Lo fa sapere la Dg Welfare della Regione. Entrambi isono riconducibili a cluster internazionali e sono in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti.

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, ministero: 'Valutare la vaccinazione ai sanitari' #vaiolo #vaiolodellescimmie #monkeypox… - Agenzia_Ansa : 'Superare il concetto di quarantena per il vaiolo delle scimmie, non serve. Deve essere isolato solo chi è malato:… - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie, sono due i vaccini disponibili - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie, arriva il vaccino in Francia: a chi sarà rivolto e come funziona -