Vaiolo: l'Italia in stato d'allerta dal Ministero della Salute

Otto sono al momento i casi verificati di Vaiolo delle scimmie in Italia. Ieri altri due in Lombardia e sedici contatti in isolamento causano lo stato d'allerta nel Paese. Si ricorre quindi ancora una volta, ma questa non per il virus Covid, all'alta sorveglianza, alle mascherine, alla protezione del personale sanitario, al divieto di trasfusione ed addirittura anche al vaccino.

Allerta dal Ministero della Salute per Vaiolo

Arrivata ieri, il Ministero della Salute ha già diramato una circolare che richiede la massima attenzione al nuovo virus, la cui trasmissione non può avvenire come ritenuto inizialmente solo attraverso rapporti sessuali non protetti. Chiunque avvertisse i sintomi da contagio, ovvero bolle ...

