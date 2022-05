Vaiolo delle scimmie: “Nessuna quarantena, sennò torna il Medioevo”. Il direttore dello Spallanzani smentisce gli allarmismi (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – Nessun allarmismo, la quarantena non serve per il Vaiolo delle scimmie. “Bisogna superare il concetto di quarantena, per il Vaiolo delle scimmie non serve. La quarantena” in questo caso “è inutile. Deve essere isolato solamente chi è malato: bisogna andare avanti con l’innovazione, la nostra sanità deve essere capace di andare avanti, altrimenti è L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – Nessun allarmismo, lanon serve per il. “Bisogna superare il concetto di, per ilnon serve. La” in questo caso “è inutile. Deve essere isolato solamente chi è malato: bisogna andare avanti con l’innovazione, la nostra sanità deve essere capace di andare avanti, altrimenti è L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, ministero: 'Valutare la vaccinazione ai sanitari' #vaiolo #vaiolodellescimmie #monkeypox… - Agenzia_Ansa : 'Superare il concetto di quarantena per il vaiolo delle scimmie, non serve. Deve essere isolato solo chi è malato:… - Marisa1988888 : @1V4vendetta Ma ma ma COME?! Potrei avere il vaiolo delle cimmie ma potrebbe essere pure varicella no scusi signò c… - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie, scatta l'ora del vaccino: 'Lo stanno già comprando', come funziona e quali sono gli effetti c… -