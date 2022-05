Vaiolo delle scimmie, cos’è e come si trasmette: il video esplicativo dell’esperta del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (Di giovedì 26 maggio 2022) “Il Vaiolo delle scimmie è una malattia infettiva di tipo zoonosi, la manifestazione è tipicamente negli animali, in particolar modo nei primati e occasionalmente può infettare l’uomo”. Così la dottoressa Tiziana Lazzorotto, direttrice dell’unità di microbiologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, parlando del Vaiolo delle scimmie in un video-spiegazione dopo i casi confermati in Italia. “La manifestazione clinica è rappresentata dalla comparsa a livello della cute di vescicole contenenti un liquido con virus. Si trasmette attraverso un contatto molto stretto con queste”, spiega ancora l’esperta, sottolineando che il virus “è presente anche al livello dell’orofaringe” e di “altri liquidi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ilè una malattia infettiva di tipo zoonosi, la manifestazione è tipicamente negli animali, in particolar modo nei primati e occasionalmente può infettare l’uomo”. Così la dottoressa Tiziana Lazzorotto, direttrice dell’unità di microbiologia deldi Bologna, parlando delin un-spiegazione dopo i casi confermati in Italia. “La manifestazione clinica è rappresentata dalla comparsa a livello della cute di vescicole contenenti un liquido con virus. Siattraverso un contatto molto stretto con queste”, spiega ancora l’esperta, sottolineando che il virus “è presente anche al livello dell’orofaringe” e di “altri liquidi ...

