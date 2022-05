Usa, morto d’infarto marito maestra uccisa in strage Texas (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è un’altra vittima della strage di Uvalde. Joe Garcia, marito di Irma, una delle due insegnanti uccise insieme a 19 bambini da Salvador Ramos due giorni fa nell’attacco alla scuola elementare della città al confine con il Messico, è morto oggi di infarto. Lo riferisce Fox News, citando i familiari dell’uomo. Joe e Imma erano sposati da 24 anni e avevano quattro figli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è un’altra vittima delladi Uvalde. Joe Garcia,di Irma, una delle due insegnanti uccise insieme a 19 bambini da Salvador Ramos due giorni fa nell’attacco alla scuola elementare della città al confine con il Messico, èoggi di infarto. Lo riferisce Fox News, citando i familiari dell’uomo. Joe e Imma erano sposati da 24 anni e avevano quattro figli. L'articolo proviene da Italia Sera.

