Usa: economia si contrae più del previsto, Pil - 1,5% (Di giovedì 26 maggio 2022) L'economia americana si contrae più delle attese. Il pil è calato nel primo trimestre dell'1,5%, più dell'1,4% della prima stima e più del - 1,3% atteso dagli analisti. . 26 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) L'americana sipiù delle attese. Il pil è calato nel primo trimestre dell'1,5%, più dell'1,4% della prima stima e più del - 1,3% atteso dagli analisti. . 26 maggio 2022

Advertising

Corriere : Russia sempre più vicina al default: stop degli Usa all’ultimo canale per pagare il debito - demagistris : Draghi ubbidisce agli USA e chiede allargamento subito della NATO a Finlandia e Svezia,mentre la UE riparte da carb… - MediasetTgcom24 : Usa, Biden: 'La nostra economia è tornata in movimento' #Biden #Usa - PrOfETA_71 : RT @fortnardelli: 'Essere nemico degli Usa è pericoloso, ma essere amici è mortale' Kissinger 'L'amico in pericolo di morire è l'Europa. I… - fisco24_info : Usa: economia si contrae più del previsto, Pil -1,5%: Il dato del primo trimestre. Analisti scommettevano su -1,3% -