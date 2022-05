Uomini e Donne, Ida Platano si scontra con Riccardo e sta male, Maria De Filippi durissima: “Si sta sentendo male …”, paura in studio (Di giovedì 26 maggio 2022) Si sono vissuti attimi di forte tensione a Uomini e Donne, il noto e popolare programma di Maria De Filippi. Sembra che nel corso della puntata Ida Platano abbia avuto ancora un confronto piuttosto acceso con Riccardo Guarnieri e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. La dama se la sarebbe presa con l’ex fidanzato e pare che lo abbia accusato di non aver rispetto per lui. Un confronto piuttosto acceso in seguito al quale la dama sembra aver avuto un malore. Fortunatamente è intervenuta la padrona di casa, ovvero Maria De Filippi che ha tentato di riportare la calma all’interno dello studio. Uomini e Donne, tensione in studio per un forte litigio tra Ida ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 26 maggio 2022) Si sono vissuti attimi di forte tensione a, il noto e popolare programma diDe. Sembra che nel corso della puntata Idaabbia avuto ancora un confronto piuttosto acceso conGuarnieri e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. La dama se la sarebbe presa con l’ex fidanzato e pare che lo abbia accusato di non aver rispetto per lui. Un confronto piuttosto acceso in seguito al quale la dama sembra aver avuto un malore. Fortunatamente è intervenuta la padrona di casa, ovveroDeche ha tentato di riportare la calma all’interno dello, tensione inper un forte litigio tra Ida ...

