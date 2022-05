Una nuova installazione per riflettere sullo spreco alimentare (Di giovedì 26 maggio 2022) In linea con il proprio Piano Strategico di Sostenibilità e i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU apre oggi con il sostegno del Gruppo Orsero una iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione sul tema dello spreco alimentare. L’installazione si chiama Reflection ed è nata con il patrocinio del comune di Milano. La riflessione che dà il titolo all’evento si propone la promozione di stili di vita più sostenibili e pratiche utili per combatte il food waste. Reflection è una capsula misteriosa, che proviene da un pianeta lontano, ma uguale alla Terra. È una navicella che arriva da un mondo che, nonostante le somiglianze con il nostro, non ha sprechi e disuguaglianze. Si parla di una struttura retro-futuristica, dalle superfici riflettenti, avvolta dalla vegetazione. Avvicinandosi, sulle pareti esterne si possono ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) In linea con il proprio Piano Strategico di Sostenibilità e i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU apre oggi con il sostegno del Gruppo Orsero una iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione sul tema dello. L’si chiama Reflection ed è nata con il patrocinio del comune di Milano. La riflessione che dà il titolo all’evento si propone la promozione di stili di vita più sostenibili e pratiche utili per combatte il food waste. Reflection è una capsula misteriosa, che proviene da un pianeta lontano, ma uguale alla Terra. È una navicella che arriva da un mondo che, nonostante le somiglianze con il nostro, non ha sprechi e disuguaglianze. Si parla di una struttura retro-futuristica, dalle superfici riflettenti, avvolta dalla vegetazione. Avvicinandosi, sulle pareti esterne si possono ...

Advertising

Mov5Stelle : Il campione dei referendum, quello che o li perde o li sbaglia, lancia una nuova raccolta firme: quella contro il… - ignaziocorrao : A 30 anni dalla morte di #GiovanniFalcone, emergono documenti e protagonisti dimenticati in grado di gettare una nu… - gualtierieurope : 100 anni fa nasceva Enrico #Berlinguer, un uomo e un politico lungimirante, sensibile, intelligente, vero protagoni… - JessicaMorlacc1 : Buongiorno e buon #26maggio ci vediamo oggi pomeriggio per una nuova puntata di @altrogiornorai1 #oggieunaltrogiorno e #ForzaRoma - iavaronegrazia : RT @Animal_Genocide: #lombardia: Grace, oltre la disabilità per una nuova vita: cerca casa. Per informazioni, contattare i numeri: 3398890… -