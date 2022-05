Un uomo di 45 anni trovato impiccato nel bagno della sua abitazione. La scoperta choc fatta dai familiari (Di giovedì 26 maggio 2022) TREIA - Tragedia a Treia. Un uomo di 45 anni si è impiccato nel bagno della sua abitazione. A fare la scoperta choc sono stati i familiari. Sul posto gli operatori dell'emergenza sanitaria, che hanno ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 26 maggio 2022) TREIA - Tragedia a Treia. Undi 45si ènelsua. A fare lasono stati i. Sul posto gli operatori dell'emergenza sanitaria, che hanno ...

