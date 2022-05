Un posto al sole: Rossella è senza parole per l’accaduto (Di giovedì 26 maggio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Rossella è sconvolta per quello che è accaduto Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Ross è molto dispiaciuto per l’errore che ha commesso con il suo paziente. La donna infatti ha rischiato di fargli perdere la vita. Intanto, Virginia torna all’attacco con Riccardo, pronta a spingere il marito a tornare definitivamente con lei. Roberto continua a non volerne sapere nulla di Lara e del bambino ma Filippo, lascerà tutti senza parole schierandosi dalla parte della Martinelli. Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. (web)Un posto al sole: Rossella fuori, Virginia pronta a riconquistare ... Leggi su formatonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheè sconvolta per quello che è accaduto Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Ross è molto dispiaciuto per l’errore che ha commesso con il suo paziente. La donna infatti ha rischiato di fargli perdere la vita. Intanto, Virginia torna all’attacco con Riccardo, pronta a spingere il marito a tornare definitivamente con lei. Roberto continua a non volerne sapere nulla di Lara e del bambino ma Filippo, lascerà tuttischierandosi dalla parte della Martinelli. Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. (web)Unalfuori, Virginia pronta a riconquistare ...

