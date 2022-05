Un posto al sole | anticipazioni 26 maggio

Leggi su zon

(Di giovedì 26 maggio 2022) Pronti a scoprire ledella soap “Unal” per la puntata che andrà in onda, oggi 262022 alle ore 20.45 su Rai3. Rossella non si da tregua perché a causa della sua distrazione, un suo paziente ha rischiato di morire. Ad aggravare la situazione, è la situazione in ospedale che si fa sempre più complessa, e la presenza di Virginia e Riccardo sta mettendo Rossella con le spalle al muro. Durante la puntata di oggi assisteremo al flashback che ci rivelerà l’errore avvenuto in corsia che ha avuto forti ripercussioni sulla Graziani. Consapevole di aver quasi causato la morte di un suo paziente, Rossella si rende conto che non può più continuare così e teme di non essere in grado di proseguire con la sua specializzazione: cosa succederà? Abbandonerà la specializzazione? Un ...