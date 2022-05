Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Morti 29.600 soldati Russia” (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarebbero 29.600 i militari Morti fra le fila dell’esercito della Russia dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 29.600 uomini, 1315 carri armati, 3235 mezzi corazzati, 617 sistemi d’artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 206 aerei, 170 elicotteri, 2225 autoveicoli, 13 unità navali e 502 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarebbero 29.600 i militarifra le fila dell’esercito delladal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 29.600 uomini, 1315 carri armati, 3235 mezzi corazzati, 617 sistemi d’artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 206 aerei, 170 elicotteri, 2225 autoveicoli, 13 unità navali e 502 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

