Ultime Notizie – Ucraina-Finlandia | premier Marin a Kiev da Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev la premier finlandese Sanna Marin. "Per noi, il sostegno militare della Finlandia è molto importante", ha detto Zelensky su Telegram, dove sono state pubblicate le foto dell'incontro. "Armi, la politica delle sanzioni e l'unità dei nostri partner in relazione all'ingresso dell'Ucraina nell'Ue: questo è ciò che può garantire forza alla difesa della nostra terra. Grazie al primo ministro finlandese Sanna Marin per la visita e il supporto".

