Ultime Notizie – Roma, festa Conference League: squadra al Circo Massimo – Video (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Roma in delirio per la vittoria della Conference League. La città in piazza per scortare il bus scoperto che accompagna la squadra giallorossa, reduce dal trionfo della finale vinta ieri a Tirana contro il Feyenoord per 1-0. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) –in delirio per la vittoria della. La città in piazza per scortare il bus scoperto che accompagna lagiallorossa, reduce dal trionfo della finale vinta ieri a Tirana contro il Feyenoord per 1-0. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

