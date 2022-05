Ultime Notizie – Quarantena Covid | Consulta | “Non limita la libertà personale”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) Lanon viola la. A chiarirlo definitivamente è la Corte Costituzionale che nelle motivazioni della sentenza 127 depositata oggi dichiara legittima l’incriminazione di chi esca di casa dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-2. “Laimposta ai malati di-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, cheladi circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella(articolo 13) – si legge in un passaggio della sentenza redatta da Augusto Barbera – . Essa infatti non implica alcun giudizio ...