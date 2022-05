Ultime Notizie – Putin: “Chi cerca di isolare la Russia si fa male da solo” (Di giovedì 26 maggio 2022) La Russia è riuscita a sostituire le importazioni nei settori chiave per la sovranità del Paese ma “non ha intenzione di disconnettersi dalle tecnologie delle economie avanzate”, ha affermato Vladimir Putin, nel suo intervento al Forum economico euroasiatico in programma oggi a Bishek, in cui ha spiegato che “nessuno sarà in grado di separare un Paese come la Russia, stanno cercando di metterci all’angolo, ma è irrealistico, impossibile nel mondo contemporaneo”. “Chi cerca di isolare la Russia si fa male da solo”. Putin è intervenuto in video collegamento da Mosca, sentendosi in dovere di precisare che “lo sviluppo dell’integrazione euroasiatica non è connessa alla congiuntura attuale”, vale a dire, all’operazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Laè riuscita a sostituire le importazioni nei settori chiave per la sovranità del Paese ma “non ha intenzione di disconnettersi dalle tecnologie delle economie avanzate”, ha affermato Vladimir, nel suo intervento al Forum economico euroasiatico in programma oggi a Bishek, in cui ha spiegato che “nessuno sarà in grado di separare un Paese come la, stannondo di metterci all’angolo, ma è irrealistico, impossibile nel mondo contemporaneo”. “Chidilasi fada”.è intervenuto in video collegamento da Mosca, sentendosi in dovere di precisare che “lo sviluppo dell’integrazione euroasiatica non è connessa alla congiuntura attuale”, vale a dire, all’operazione ...

