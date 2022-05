Ultime Notizie – Morto Ciriaco De Mita, ex premier e segretario della Dc (Di giovedì 26 maggio 2022) E’ Morto Ciriaco De Mita. Ex premier e segretario della Dc, aveva 94 anni. “Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull’apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi”, scrive Enrico Letta in un post su Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) E’De. ExDc, aveva 94 anni. “Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull’aperturapolitica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi”, scrive Enrico Letta in un post su Twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

