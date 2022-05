Ultime Notizie – Fielmann, negli store italiani la prima raccolta di occhiali usati (Di giovedì 26 maggio 2022) Fielmann celebra la ‘settimana dell’ambiente’ lanciando, in Italia, la prima raccolta di occhiali usati. Con la ‘settimana dell’ambiente’, dal 30 maggio al 6 giugno prossimi, il marchio ha la possibilità di dare un nuovo valore ai materiali scartati, mettendo nuovamente al centro i suoi clienti. Fielmann compie così un ulteriore passo verso la sostenibilità, coinvolgendo attivamente il pubblico a partire da semplici gesti quotidiani individuali. Durante la ‘settimana dell’ambiente’, a chi porterà in store occhiali in disuso e vecchie montature, verrà riconosciuto uno sconto del 15% sull’acquisto di occhiali da vista o da sole graduati. L’obiettivo è quello di raccogliere il maggior volume possibile di occhiali, che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022)celebra la ‘settimana dell’ambiente’ lanciando, in Italia, ladi. Con la ‘settimana dell’ambiente’, dal 30 maggio al 6 giugno prossimi, il marchio ha la possibilità di dare un nuovo valore ai materiali scartati, mettendo nuovamente al centro i suoi clienti.compie così un ulteriore passo verso la sostenibilità, coinvolgendo attivamente il pubblico a partire da semplici gesti quotidiani individuali. Durante la ‘settimana dell’ambiente’, a chi porterà inin disuso e vecchie montature, verrà riconosciuto uno sconto del 15% sull’acquisto dida vista o da sole graduati. L’obiettivo è quello di raccogliere il maggior volume possibile di, che ...

