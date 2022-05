Ultime Notizie – Dipendenza da smartphone, per italiani è primo e ultimo pensiero della giornata (Di giovedì 26 maggio 2022) La netta maggioranza degli italiani (66,1%) usa il telefonino a letto, al risveglio o prima di dormire. Guardare lo smartphone diviene così per molti la prima e l’ultima azione della giornata. La maggioranza lo utilizza mentre guarda la televisione (54,4%) e mentre è in bagno (53,6%); la metà del campione a tavola mentre mangia da solo (50,3%) e il 26,5% anche quando si trova a tavola in compagnia. Sono i dati che emergono dal Rapporto Italia 2022 di Eurispes (nel capitolo ‘Consumi e stili di vita tra presente e futuro’), sul fronte della digitalizzazione della vita quotidiana, che “negli ultimi due anni ha fatto un deciso ‘salto in avanti'”. In tanti utilizzano il cellulare mentre camminano (42,7%). Il 37% del campione fa ‘selfie’ e li pubblica sui social network (fenomeno che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) La netta maggioranza degli(66,1%) usa il telefonino a letto, al risveglio o prima di dormire. Guardare lodiviene così per molti la prima e l’ultima azione. La maggioranza lo utilizza mentre guarda la televisione (54,4%) e mentre è in bagno (53,6%); la metà del campione a tavola mentre mangia da solo (50,3%) e il 26,5% anche quando si trova a tavola in compagnia. Sono i dati che emergono dal Rapporto Italia 2022 di Eurispes (nel capitolo ‘Consumi e stili di vita tra presente e futuro’), sul frontedigitalizzazionevita quotidiana, che “negli ultimi due anni ha fatto un deciso ‘salto in avanti'”. In tanti utilizzano il cellulare mentre camminano (42,7%). Il 37% del campione fa ‘selfie’ e li pubblica sui social network (fenomeno che ...

Advertising

SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - Chini_Francesco : RT @DavideRonni: Salute mentale dei minorenni: i disturbi emersi in pandemia rischiano di diventare cronici - tempoweb : Dolci, pesce, colazione... occhio a questi prodotti. Raffica di richiami, i rischi per la salute #ministero #salute… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (26/05/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -