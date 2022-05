Ultime Notizie – De Mita, Mannino: “Figura di grande rilievo, un uomo colto che proponeva pensiero” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Una Figura di grande rilievo nella storia della Democrazia Cristiana e anche nella storia del Paese. Ha avuto la responsabilità della guida della Dc nella fase quasi finale della storia del partito, a partire dai primi anni ’80, e ha tentato di guidare la Dc sulle vie del rinnovamento, riuscendo in parte, e dovendo sopportare lo scontro col tema reale delle alleanze che avevano assunto un valore rilevante, nel senso che non erano più alleanze con una forza esterna ma alleanza per immedesimazione. E qui si è chiusa l’esperienza della sua segreteria. Rimane comunque un capitolo importante della storia del Paese”. Così all’Adnkronos l’ex ministro Dc Calogero Mannino ricorda Ciriaco De Mita. “Ricordo l’uomo – aggiunge Mannino – molto intelligente, molto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) “Unadinella storia della Democrazia Cristiana e anche nella storia del Paese. Ha avuto la responsabilità della guida della Dc nella fase quasi finale della storia del partito, a partire dai primi anni ’80, e ha tentato di guidare la Dc sulle vie del rinnovamento, riuscendo in parte, e dovendo sopportare lo scontro col tema reale delle alleanze che avevano assunto un valore rilevante, nel senso che non erano più alleanze con una forza esterna ma alleanza per immedesimazione. E qui si è chiusa l’esperienza della sua segreteria. Rimane comunque un capitolo importante della storia del Paese”. Così all’Adnkronos l’ex ministro Dc Calogeroricorda Ciriaco De. “Ricordo l’– aggiunge– molto intelligente, molto ...

