Ultime Notizie – Covid oggi Italia, “Italia ancora in rosso scuro” (Di giovedì 26 maggio 2022) Italia anche questa settimana in rosso scuro, nella fascia di maggior rischio Covid, secondo l’ultimo aggiornamento della mappa a colori dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Anche questa settimana nessuna area risulta colorata di verde, mentre le uniche aree gialle sono una parte dell’Irlanda, una della Danimarca e la Lettonia. Moltissime le zone grigie, colore che indica un livello di test insufficiente per determinare la stratificazione del rischio Covid. Il rosso scuro resiste in molte aree dell’Ue, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022)anche questa settimana in, nella fascia di maggior rischio, secondo l’ultimo aggiornamento della mappa a colori dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Anche questa settimana nessuna area risulta colorata di verde, mentre le uniche aree gialle sono una parte dell’Irlanda, una della Danimarca e la Lettonia. Moltissime le zone grigie, colore che indica un livello di test insufficiente per determinare la stratificazione del rischio. Ilresiste in molte aree dell’Ue, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 2… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - corona_tweet : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultimi dati. In #Italia altri 20.322 casi e 94 vittime. Effettuati 203.607 tamponi, tasso di positività a ci… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 262 i p… -