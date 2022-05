Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 20.322 contagi e 94 morti: bollettino 26 maggio (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono 20.322 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 203.607 tamponi con un tasso di positività al 9,98%. I ricoverati sono stati 5.782 ricoverati, 187 in meno da ieri. Sono 262 le terapie intensive occupate, 9 in meno da ieri. Sono stati 58.368 i guariti da ieri, 16.411.953 da inizio pandemia. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 2.627 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono 20.322 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94. Nelle24 ore sono stati processati 203.607 tamponi con un tasso di positività al 9,98%. I ricoverati sono stati 5.782 ricoverati, 187 in meno da ieri. Sono 262 le terapie intensive occupate, 9 in meno da ieri. Sono stati 58.368 i guariti da ieri, 16.411.953 da inizio pandemia. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 2.627 i nuovida Coronavirus, 262022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimo ...

