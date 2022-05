Ultime Notizie – Conference League | finale Roma-Feyenoord vince ascolti tv

(Di giovedì 26 maggio 2022) E’ ladi Uefa Europa, che ha visto la vittoria dei giallorossi, trasmessa da Tv8, are glidella prima serata di ieri con 3.293.000 telespettatori e il 16,2% di share. Su Canale 5 ‘Giustizia per tutti’ ha ottenuto 2.414.000 telespettatori e il 13,2% di share, mentre il film ‘Il traditore’ in onda su Rai1 ha conquistato il terzo posto con 1.922.000 telespettatori e l’11,1%. Appena fuori dal podio Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha totalizzato 1.671.000 telespettatori e il 9,4% di share. Su Italia 1 ‘Le Iene’ è stato visto da 1.070.000 telespettatori pari al 7,7%, mentre su Rai2 ‘The Good Doctor’ ha registrato 944.000 telespettatori con il 4,5% di share e, a seguire, ‘The Resident’ ne ha conquistati 768.000 con il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra due giorni sarebbero andati tutti in vacanza, sono invece finiti all'obitorio: 19 bambini e due delle loro maes… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SorgentePas002 : maggio2022 luna a Sinalunga:?????????????????????????????????????? - davide_del : RT @sole24ore: ?? #Moody’s taglia le stime di crescita mondiali. Banca di #Russia abbassa i tassi dal 14% all’11%: -

Il Sole 24 ORE

Mentre Terra sembra sulla via della ripresa dopo il netto calo dellesettimane, altri segnali incoraggianti arrivano dal mondo delle criptovalute. Nello specifico, oggi scopriamo che Fortune 500 comprende ora una compagnia crypto , la prima nel settore a fare la ...... ovviamente, per la mostruosa e tanto chiaccherata GeForce RTX 4090 Ti che, sencondo le... 2 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Gallo VIA VIARelazionate NVIDIA GeForce RTX 40 Rumor ... Ucraina ultime notizie. Moody’s taglia le stime di crescita mondiali. Banca di Russia abbassa i ... Neanche il tempo di allontanarsi da una pandemia che già lo spettro di altre zoonosi incombe su scala globale. Sono oltre cento i casi confermati o sospetti di vaiolo delle scimmie, parente meno letal ...Il presidente ha accusato l'ex segretario di Stato statunitense, Henry Kissinger, di essere come coloro "che hanno cercato di placare ...