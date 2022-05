Ultime Notizie – Conference League finale, 72 arresti tra tifosi Feyenoord a Rotterdam (Di giovedì 26 maggio 2022) Danni alla città, lanciati petardi, pietre, bicchieri e bottiglie contro la polizia Sono 72 gli arresti a Rotterdam per i disordini e gli incidenti causati in nottata nella città dai tifosi del Feyenoord dopo la vittoria della Roma in Conference League. Due operatori dei servizi di emergenza sono rimasti leggermente feriti, secondo quanto riferito dall’emittente Nos, mentre un autobus ed un tram sono stati danneggiati. “Pesanti danni” sono stati causati dai tifosi in varie zone di Rotterdam, secondo quanto ha riportato un portavoce della polizia precisando che gli agenti sono stati costretti ad usare gli idranti. L’agenzia di stampa Anp ha riferito che i tifosi del Feyenoord hanno lanciato petardi, pietre, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Danni alla città, lanciati petardi, pietre, bicchieri e bottiglie contro la polizia Sono 72 gliper i disordini e gli incidenti causati in nottata nella città daideldopo la vittoria della Roma in. Due operatori dei servizi di emergenza sono rimasti leggermente feriti, secondo quanto riferito dall’emittente Nos, mentre un autobus ed un tram sono stati danneggiati. “Pesanti danni” sono stati causati daiin varie zone di, secondo quanto ha riportato un portavoce della polizia precisando che gli agenti sono stati costretti ad usare gli idranti. L’agenzia di stampa Anp ha riferito che idelhanno lanciato petardi, pietre, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra due giorni sarebbero andati tutti in vacanza, sono invece finiti all'obitorio: 19 bambini e due delle loro maes… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - junews24com : Lukaku Juve (Corriere), che suggestione in vista dell'estate! Le ultime - - CorriereCitta : Roma, sguinzaglia il pitbull contro un passante per rapinarlo. Azzannati anche gli agenti di Polizia -