Ultime Notizie – Conference League, Costanzo: “Gioia immensa per la Roma, pianto Mourinho è pianto di tutti noi” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Una bellissima serata: se ieri sera Tirana si fosse chiamata TiRoma, sarebbe stato più giusto. Il pianto di Mourinho è il pianto di tutti noi“. Così Maurizio Costanzo commenta, interpellato dall’AdnKronos, l’impresa di ieri sera della Roma a Tirana, dove la squadra di José Mourinho ha vinto la Conference League. “Era pure ora, dovevamo vivere pure noi un momento di festa, all’Olimpico tutti insieme, con la gente impazzita -aggiunge Costanzo, che ha curato la comunicazione dell’As Roma- Altrimenti abbiamo solo cronache di arrestati per schiamazzi. Una bella serata davvero, io l’ho vista in tv, mi sono molto divertito. Mou è bravo”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) “Una bellissima serata: se ieri sera Tirana si fosse chiamata Ti, sarebbe stato più giusto. Ildiè ildinoi“. Così Mauriziocommenta, interpellato dall’AdnKronos, l’impresa di ieri sera dellaa Tirana, dove la squadra di Joséha vinto la. “Era pure ora, dovevamo vivere pure noi un momento di festa, all’Olimpicoinsieme, con la gente impazzita -aggiunge, che ha curato la comunicazione dell’As- Altrimenti abbiamo solo cronache di arrestati per schiamazzi. Una bella serata davvero, io l’ho vista in tv, mi sono molto divertito. Mou è bravo”. ...

