Ultime Notizie – Casasco confermato presidente europeo dei medici dello sport (Di giovedì 26 maggio 2022) Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, la Federazione Medico sportiva Italiana, è stato confermato oggi all’unanimità presidente dell’Efsma, la Federazione Europea dei medici dello sport riunitasi a Brighton. Casasco guida la Federazione italiana e sta guidando quella europea dal novembre 2017. “Sono molto onorato per questa conferma – ha dichiarato Casasco – e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hanno confermato nei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medico sportiva Italiana per il suo contributo fondamentale che da 93 anni contribuisce a rendere la medicina sportiva un’eccellenza italiana ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Mauriziodella Fmsi, la Federazione Medicoiva Italiana, è statooggi all’unanimitàdell’Efsma, la Federazione Europea deiriunitasi a Brighton.guida la Federazione italiana e sta guidando quella europea dal novembre 2017. “Sono molto onorato per questa conferma – ha dichiarato– e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hannonei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medicoiva Italiana per il suo contributo fondamentale che da 93 anni contribuisce a rendere lanaiva un’eccellenza italiana ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono stati 20.322 i nuovi contagi da Covid in Italia, 94 le vittime (ieri 114) e 2… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (26/05/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - fireguard64 : RT @Apollo_MX5: Joe testa di c. Biden pronto alla guerra con la Cina: “Interveniamo se tocca Taiwan”. Conflitto mondiale in arrivo - Il Tem… -