UK, la nuova Champions mette a rischio la EFL Cup (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente della English Football League, Rick Parry, ha avvertito che l'impatto della riforma della Champions League potrebbe portare alla fine della EFL Cup (detta anche Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese) lasciando i club di fronte a un buco nero da 100 milioni di sterline. In un'ampia intervista rilasciata a The Times, Parry L'articolo

