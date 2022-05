Ufficiale | Pedraza rinnova con il Villareal fino al 2026

(Di giovedì 26 maggio 2022) I sottomarini giallino il laterale sinistro, Alfonso. Per lui un prolungamento di contrattoalAlfonsocon il. Il laterale mancino, classe 1996 prolunga con il sottomarino gialloal. ?? 2?0?2?6?? @Alfonso9 #— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2022 Peril rinnovo arriva al termine di una stagione con ben 41 presenze con 4 reti e 7 assist agli ordini di mister Unai Emery. L'articolo proviene da Calcio News 24.

