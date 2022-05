Ucraina ultime notizie. Moody’s taglia le stime di crescita mondiali. Lavrov: piano di pace Italia non è serio (Di giovedì 26 maggio 2022) Mosca, corridoio sicuro per le navi che lasciano i porti del Mar Nero, subito in ribasso i futures su mais e grano. Oggi telefonata Macron-Erdogan. Consigliere Kiev all’Onu, «Russia ha rapito almeno 230 mila nostri bambini» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 26 maggio 2022) Mosca, corridoio sicuro per le navi che lasciano i porti del Mar Nero, subito in ribasso i futures su mais e grano. Oggi telefonata Macron-Erdogan. Consigliere Kiev all’Onu, «Russia ha rapito almeno 230 mila nostri bambini»

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - Rojname_com : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 maggio sulla crisi. DIRETTA | Sky TG24 - Skywalk59735517 : RT @sole24ore: ?? “I politici seri che vogliono ottenere risultati non possono proporre questo genere di cose. Il piano di pace dell'Italia… - bimbougo : RT @sole24ore: ?? “I politici seri che vogliono ottenere risultati non possono proporre questo genere di cose. Il piano di pace dell'Italia… - sole24ore : ?? “I politici seri che vogliono ottenere risultati non possono proporre questo genere di cose. Il piano di pace del… -