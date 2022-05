Ucraina, telefonata Putin-Draghi. Il presidente russo: “Pronti a risolvere la crisi del grano, ma solo se cancellate le sanzioni” (Di giovedì 26 maggio 2022) Guerra in Ucraina e conseguente crisi alimentare in atto a causa degli stop all’export del grano di Kiev. Sono questi i contenuti di una telefonata confermata sia da Palazzo Chigi che dal Cremlino tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un colloqui nel corso del quale il capo del governo di Roma ha chiesto e, almeno a parole, ottenuto garanzie da parte del capo del Cremlino. Innanzitutto, la crisi del grano. Draghi ha chiesto che Mosca che la situazione si sblocchi rapidamente affinché non si aggravi ulteriormente la situazione nei Paesi più poveri del mondo, dipendenti dalle forniture ucraine, dando origine così a gravi carestie. Chigi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Guerra ine conseguentealimentare in atto a causa degli stop all’export deldi Kiev. Sono questi i contenuti di unaconfermata sia da Palazzo Chigi che dal Cremlino tra il, Vladimir, e ildel Consiglio, Mario. Un colloqui nel corso del quale il capo del governo di Roma ha chiesto e, almeno a parole, ottenuto garanzie da parte del capo del Cremlino. Innanzitutto, ladelha chiesto che Mosca che la situazione si sblocchi rapidamente affinché non si aggravi ulteriormente la situazione nei Paesi più poveri del mondo, dipendenti dalle forniture ucraine, dando origine così a gravi carestie. Chigi ha ...

Advertising

GiovaQuez : Telefonata tra Putin e Draghi. Per il presidente russo Mosca sta facendo 'sforzi per garantire una navigazione sicu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - ilfoglio_it : Al momento le condizioni per avviare un negoziato tra Russia e Ucraina non ci sono. Onu, Ue, Osce stanno lavorando… - levante74 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confermato c… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: offensiva brutale, ci servono altre armi. Attesa per la telefonata Macron-Erdogan https://t.… -